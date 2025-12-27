sabato, Dicembre 27, 2025
Calcio

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Antonio Conte prepara tre cambi

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti rispetto alla gara di Supercoppa. Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte e a dare nuovi equilibri alla sua squadra, intervenendo con tre cambi mirati che riguardano difesa, fascia sinistra e reparto offensivo.

In difesa spazio a Alessandro Buongiorno, che dovrebbe partire dal primo minuto preferendolo a Juan Jesus che ha giocato titolare nelle ultime due partite. L’ex Torino rappresenta una scelta di continuità con l’idea di Conte. Sulla corsia sinistra è atteso l’inserimento di Mathias Olivera, pronto a riprendersi una maglia da titolare.

La terza novità riguarda il fronte offensivo, dove Noa Lang è favorito per partire dall’inizio. L’esterno olandese aggiunge imprevedibilità, dribbling e qualità nell’uno contro uno, caratteristiche che Conte vuole sfruttare per scardinare la difesa grigiorossa. Per questo motivo sarà preferito ad Elmas.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

