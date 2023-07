Cesare Cremonini rappresenta per milioni di persone la voce più calda ed incisiva del panorama artistico italiano. I suoi concerti e la sua musica permettono da anni a innumerevoli fan di potersi rispecchiare e ritrovare nei testi delle sue canzoni.

Un uomo tutto cuore come spesso si dice, un artista in grado di toccare le corde giuste del genere umano. Cremonini condivide con i fan le sue nuove opere d’arte, ovvero le sue canzoni romantiche ed incisive, vivendo in maniera spensierata il rapporto ed il confronto con il pubblico.

Al contrario però, condivide molto poco la sua vita personale, preservando e prestando attenzione ai vari ed eventuali gossip. A quanto pare questa volta non è stato proprio cosi semplice, pare che tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sia ufficialmente scoppiato l’amore.

Cesare e Giorgia in questi giorni si stanno godendo dei giorni di vacanza e non hanno avuto timore a mostrarsi nello stesso luogo, ma nonostante preme per entrambi la voglia e l’idea di dosare l’eccessiva condivisione mediatica.

Cesare e Giorgia si ispirano al metodo Belen

I due non hanno postato durante questi giorni di relax foto insieme, continuando a confermare cosi, la volontà ed il desiderio nel mantenere la giusta privacy.

Questo “vedo e non vedo” ha inevitabilmente ricordato il modus-operandi utilizzato da Belen Rordiguez, colei che abitualmente posta indizi riguardo la sua vita privata sui suoi social, senza però esporsi in maniera troppo diretta.

Nessuna conferma quindi è stata ufficializzata dal cantante e dalla giornalista, anche se a quanto pare, tutti gli spunti sembrerebbero affini e ben collegati. Sarà vero amore?