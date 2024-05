Cresce la concorrenza per Jules Koundé, c’è l’Inter

Fino a cinque squadre europee hanno già mostrato interesse per l’ingaggio di Jules Koundé. Anche se il francese è sotto contratto fino al 2027, il Barcellona non esclude una cessione per alleggerire il suo sovraccarico di difensori e ingrassare le sue casse già gonfie

La difesa del Barcellona dovrà dire addio ad almeno uno dei suoi difensori centrali la prossima estate. Al momento, i difensori sono Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Andreas Christensen e Jules Koundé. Anche se gli ultimi due tendono a giocare in altre posizioni (rispettivamente centrocampo e terzino destro), il numero è ancora molto alto se si considera che Eric García tornerà in prestito in estate.

Negli ultimi tempi, i media hanno alluso all’intenso interesse del Bayern Monaco per Araujo, ma la verità è che c’è un altro membro della suddetta lista che attira l’interesse di un buon numero di entità. Il 25enne Jules Koundé è stato oggetto di numerose voci in passato.

Le pretendenti per il giocatore

Secondo un rapporto pubblicato dal Mundo Deportivo, attualmente sono cinque le squadre europee che stanno valutando l’opportunità di acquistare il francese: Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester United, Inter e Newcastle. Queste squadre avrebbero manifestato la loro intenzione di ingaggiarlo attraverso vari intermediari.

Sebbene la sua versatilità renda il francese molto utile a Xavi Hernandez, non è escluso che il Barça finisca per cederlo, in quanto potrebbe evitare la proposta per Araujo, un giocatore considerato più decisivo. Inoltre, il parigino ha ancora un cachet notevole e potrebbe lasciare interessanti benefici nelle casse.