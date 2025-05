Criscitiello contro il sistema: “Campionati decisi a tavolino, il calcio italiano è allo sbando”

Il giornalista Michele Criscitiello ha lanciato un duro attacco al sistema calcistico italiano, denunciando una gestione caotica e priva di regole chiare. Secondo Criscitiello, le decisioni prese fuori dal campo stanno minando la credibilità delle competizioni, trasformando il calcio in una “pagliacciata” dove la giustizia sportiva è inesistente

Tra i casi più emblematici, Criscitiello cita la retrocessione del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, dalla Serie C alla Serie D nonostante un investimento di 12 milioni di euro. Il progetto, nato per valorizzare i giovani talenti, si è scontrato con un sistema che non prevede regole precise per le seconde squadre nei dilettanti, lasciando il futuro del club in un limbo normativo.

Anche la situazione della Sampdoria è finita nel mirino del giornalista. Con una montagna di debiti e l’ombra di una mancata iscrizione alla Serie C, il club blucerchiato sembra essere protetto da “garanti” all’interno della Federazione, che non può permettersi di farlo ripartire dall’Eccellenza. Una gestione che, secondo Criscitiello, evidenzia le contraddizioni di un sistema dove le regole vengono piegate a seconda delle convenienze.

Caos Serie B

Infine, il caso del Brescia, che dopo aver festeggiato la salvezza si è visto retrocesso a causa di una rata non pagata, dimostra come le decisioni vengano spesso prese “a pallone fermo”, senza rispetto per i verdetti del campo. Criscitiello conclude il suo sfogo affermando che l’Italia non è nemmeno nel terzo mondo del calcio, ma nel quarto, a causa di una giustizia sportiva lenta e decisioni opache.

Le parole di Criscitiello sollevano interrogativi profondi sulla governance del calcio italiano, evidenziando la necessità di riforme strutturali per garantire trasparenza, equità e rispetto delle regole.