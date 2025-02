Criscitiello critica la gestione del mercato del Napoli: “Obiettivo di De Laurentiis è il bilancio”

Michele Criscitiello ha espresso un’opinione piuttosto critica su TV Play sulla gestione del mercato invernale da parte del Napoli, sottolineando come il direttore sportivo Manna non abbia avuto margini di manovra.

Priorità alla sostenibilità economica

Secondo il giornalista, il club ha seguito le indicazioni di Antonio Conte nella sessione estiva, ma a gennaio ogni operazione è stata bloccata per motivi economici, con Aurelio De Laurentiis concentrato principalmente sul mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Criscitiello evidenzia inoltre la divergenza di obiettivi tra società e allenatore: se il presidente punta alla sostenibilità economica del progetto, Conte è focalizzato sulla conquista dello Scudetto e considera imprescindibili giocatori chiave come Khvicha Kvaratskhelia.

“Manna si è arrampicato sugli specchi in conferenza. Può parlare con chi vuole. Gli obiettivi estivi li ha raggiunti sotto indicazioni di Conte, ma in inverno non ha toccato palla perché De Laurentiis non gli ha dato soldi”, ha detto Criscitiello.