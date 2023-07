Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lui ha tradito lei? L’indiscrezione: “Levatevelo dalla testa”

Non si parla d’altro, i fan della coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino vogliono saperne di più. In molti, senza avere dettagli sulla faccenda, stanno accusando Stefano di aver tradito la compagna, ecco cosa è emerso.

Nuova crisi: c’entra un tradimento?

Sembrava essere tornato tutto alla normalità quando la coppia ha trascorso una vacanza in famiglia in barca, alle isole Pontine. Foto, sorrisi e momenti di relax che si sono tramutati in rapporti gelidi, almeno sui social. In molti, infatti, hanno notato che Belen ha rimosso dal suo feed su Instagram l’ultima foto pubblicata con Stefano De Martino proprio in occasione della vacanza.

Stefano, inoltre, non indossa più la fede ed è stato avvistato alla presentazione del palinsesto Rai accanto ad Alessia Marcuzzi. Ricordate il gossip fumantino di un presunto flirt tra i due? Gossip al quale la showgirl argentina, tra l’altro, non ha mai risposto. Qualcosa, però, deve essere successo perché domenica 9 luglio la showgirl ha rimosso l’ultimo scatto con Stefano De Martino e nelle ultime ore anche lei si è mostrata senza fede al dito.

Come se non bastasse, la Rodriguez è stata vista alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser in compagnia di un imprenditore, tale Elio. In tanti hanno iniziato ad accusare Stefano di aver tradito la compagna, ma nonostante le ricostruzioni fantasiose, Deianira Marzano ha fatto il punto della situazione.

“Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen” ha commentato duramente l’esperta di gossip e influencer. Inoltre, pare che tutti i dettagli della crisi saranno riportati su un noto giornale a breve.