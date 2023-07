Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lui sarebbe arrabbiato e sua sorella anche: le segnalazioni

Belen Rodriguez, seppur molto legata alla sua privacy, sembrerebbe non riuscire a fare a meno di finire sulle copertine dei giornali di gossip. La sua ennesima crisi con Stefano De Martino ne è la prova, nonostante i due non si siano ancora espressi pubblicamente sulla faccenda.

Nuove segnalazioni: lui “nero” e anche la sorella

Pare che la relazione tra la showgirl argentina e il conduttore sia finita (ancora) piuttosto male. Stando ad alcune segnalazioni, Adelaide De Martino (sorella di Stefano) avrebbe smesso di seguire Belu sui social e cancellato alcuni scatti con lei. Va però specificato, per dovere di cronaca, che secondo alcuni la sorella di Stefano non la seguiva già dopo la seconda separazione.

Per quanto riguarda Stefano, invece, pare che una fonte molto vicina a Deianira Marzano avrebbe spifferato altre notizie: si parla, infatti, di un De Martino “nero” e che “si sente tradito” non solo da Belen ma anche dalla famiglia di lei.

Belen sempre al centro del gossip

Nonostante i due siano molto gelosi della loro privacy, i giornali e i paparazzi sono sempre pronti a sbatterli in prima pagina, soprattutto per quanto riguarda la Rodriguez. Non è questa la sede adatta per fare congetture e complotti, ma in molti credono che la stessa Belen dia il consenso per far girare delle foto scattate proprio dai fotografi, i quali di certo non trascorrono le loro giornate h24 a rincorrere la showgirl.

Infatti, stando a quanto riportato da Pipol Gossip su Instagram, pare che la showgirl argentina sia letteralmente fuggita da casa sua nel cuore di Brera per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano. Il motivo? Incontrarsi con Elio Lorenzoni, probabile nuova fiamma, e trascorrere del tempo con lui in serenità ma anche sfuggire all’attenzione dei paparazzi che hanno circondato casa sua.