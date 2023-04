Per affrontare la tematica della crisi del pronto soccorso occorre prima di tutto definire i termini del problema, chiarendo cos’è e come funziona il pronto soccorso.

Cos’è il pronto soccorso

Il Pronto Soccorso costituisce una struttura ospedaliera deputata all’ampia risoluzione di urgenze ed emergenze sanitarie. Ad ogni individuo, indipendentemente dalla propria età ed origine, è garantita l’assistenza del Pronto Soccorso.

L’accesso al Pronto Soccorso avviene in modo diretto attraverso appositi sportelli oppure con l’ausilio del servizio di assistenza territoriale 118.

L’unità di pronto intervento 118, a cui si accede mediante uno specifico numero telefonico, garantisce un servizio gratuito per tutte le chiamate provenienti da qualsiasi tipologia di telefono fisso o mobile.

Ad accogliere le chiamate del numero di emergenza territoriale sono esperti che, adottando specifiche domande, acquisiscono la conoscenza dell’urgenza e della gravità del caso. Laddove appropriato, provvedono ad inviare un’ambulanza al fine di effettuare il trasporto al Pronto Soccorso, assicurandosi che veicoli dotati di personale medico ed infermieristico si attivino a seconda della natura del caso specifico.

Come funziona il pronto soccorso?

Il funzionamento del servizio di Pronto Soccorso implica la predisposizione di un codice di emergenza al paziente, il quale viene sottoposto a una valutazione d’urgenza nell’area designata al ‘triage’. In tale circostanza, si fa utilizzo del sistema ‘Manchester Triage System‘, mediante il quale vengono assegnati codici di priorità determinati esclusivamente dalla sintomatologia del paziente.

Al fine di discriminare l’urgenza del trattamento, l’assegnazione del codice colorato rappresenta una modalità di codifica ideata per segnalare il grado di criticità della patologia. Di conseguenza, sono previsti cinque differenti codici di riferimento, ovvero: rosso, arancione, giallo, verde e blu. Le ultime due tipologie di codici rappresentano modalità di bassa urgenza, segnalando che il paziente può facilmente rivolgersi al medico di famiglia o alla farmacia più vicina.

Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso: un segnale di fallimento del SSN

Il sistema sanitario nazionale (SSN) italiano, negli ultimi decenni, ha mostrato evidenti criticità ed una delle maggiori di queste è il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, presente in tutte le Regioni italiane. Ciò dimostra che l’organizzazione attuale del SSN non è sufficiente a soddisfare le richieste dei cittadini, segnalando il fallimento della presa in carico del paziente.

Il crollo dei servizi territoriali e della medicina di base, la mancanza di medici di famiglia e la crisi della prevenzione sono i principali motivi per cui i cittadini non sanno a chi rivolgersi per la prima risposta ai loro bisogni sanitari.

Questo induce il cittadino a scegliere tra Internet e il Pronto Soccorso. Inoltre, la crisi dei Pronto Soccorso non si verifica solo nei fine settimana, ma anche nei giorni lavorativi a causa di fattori come l’allungamento dei tempi di prenotazione, la mancanza di un sistema unico di prenotazione generalizzato e il ricorso al privato per accelerare i controlli ed esami sanitari. Questo sistema, prevalentemente in regime privato nella medicina di urgenza, incrementa l’accesso ai Pronto Soccorso.

Il riallineamento del SSN e la creazione di una filiera prevenzione, territorio e urgenza adeguata alle esigenze del cittadino sono le principali necessità per garantire la qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari pubblici in Italia. Solo così si potrà risolvere il sovraffollamento dei Pronto Soccorso e garantire la salute dei cittadini.

Il sistema sanitario nazionale italiano è affetto da importanti problemi organizzativi, tra cui la carenza di personale e la gestione inadeguata dei codici bianchi di accesso al pronto soccorso. Inoltre, la pandemia da COVID-19 ha causato un aumento del carico di lavoro per le strutture specialistiche e di emergenza, con conseguente aumento dei costi sanitari e sociali.

Carenza del personale nei pronto soccorso

Perchè sempre meno medici vogliono lavorare al pronto soccorso e, specificatamente, sempre meno medici intraprendono la specialità in medicina di emergenza e urgenza? Anzitutto per un motivo economico. Un medico specialista in medicina di urgenza difficilmente potrà aprirsi un proprio studio dove svolgere attività in libera professione (la più remunerativa per un medico).

Inoltre i medici del pronto soccorso sono quelli che spesso vivono una più elevata conflittualità con i pazienti e sono bersagliati da tante richieste danni. Il costo delle assicurazioni di rc professionali per medici liberi professionisti che lavorano al pronto soccorso è aumentato a livelli notevoli.