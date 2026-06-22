Crisi in Medio Oriente, aperta la finestra diplomatica: accordo atteso entro 60 giorni

La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele potrebbe entrare in una nuova fase diplomatica. Dopo mesi di tensioni e scontri, l’attenzione della comunità internazionale è ora rivolta ai negoziati avviati tra Washington e Teheran, che dovrebbero portare a un accordo definitivo entro i prossimi 60 giorni

Situazione tesa

Nei giorni scorsi le parti hanno sottoscritto un memorandum preliminare che ha aperto ufficialmente una finestra negoziale di due mesi. L’obiettivo è raggiungere un’intesa stabile capace di mettere fine alle ostilità e garantire maggiore sicurezza nell’intera regione mediorientale. Tra i temi al centro del confronto figurano il programma nucleare iraniano, l’alleggerimento delle sanzioni economiche statunitensi e il futuro delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz.

Secondo i mediatori internazionali, i primi colloqui hanno prodotto risultati incoraggianti. Stati Uniti e Iran avrebbero concordato una tabella di marcia per arrivare a un accordo permanente entro il termine fissato dei 60 giorni. Nel frattempo, Washington ha concesso alcune deroghe temporanee alle sanzioni, mentre Teheran si è detta disponibile a proseguire il dialogo su diversi dossier strategici.

Settimane decisive

Un altro elemento considerato positivo riguarda la creazione di canali diretti di comunicazione tra le parti, pensati per evitare nuove escalation militari durante il periodo negoziale. Restano però numerosi nodi da sciogliere e la situazione continua a essere delicata, soprattutto alla luce delle posizioni assunte da Israele, che guarda con cautela agli sviluppi diplomatici.