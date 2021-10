Crisi Juve, Adani durissimo: “Questa squadra non ha né capo né coda. A -13 dalla vetta è inaccettabile”

La Juventus perde in casa con il Sassuolo ed è probabilmente fuori dalla lotta scudetto. I bianconeri sono a 13 punti dalla vetta, ma a preoccupare, oltre ai risultati, sono le prestazioni della squadra.

A commentare la gara dei bianconeri ci ha pensato Daniele Adani, che su Rai Sport non ha risparmiato critiche ad Allegri e alla squadra:

“Il problema non è solo l’assenza di Ronaldo. Il campione aggiunge e risolve ma solo quando hai intrapreso un percorso nobile. La Juventus non ha la mentalità giusta. La domanda è: i giocatori della Juve sono contenti di giocare nella Juve? Se io parlassi solo del risultato potrei dirti che è ingiusto, la Juve ha fatto abbastanza per meritarsi una vittoria che poi non ha ottenuto.

Il problema della Juve è molto più serio. È una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà nell’espressione di gioco: si pensa, si lavora e si comunica come ci si allena. In questo momento la Juve non ha né capo né coda. Non mi stupisco di questo risultato anche se è grave. La Juve oggi ha tirato tanto ma se tu cerchi di speculare cercando di fare un gol in più, allora poi perdi facendone uno in meno.

La Juve ha pareggiato tre partite, ne ha perse tre e ne ha vinte quattro sempre con un gol di distanza. Vuol dire che vive una partita in bilico, ma questa mentalità non testimonia grandezza. È a -13 dalla capolista in 10 partite. Per me inaccettabile”.