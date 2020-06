Crisi tra Belen e Stefano: lui fa un gesto nei confronti di Emma Marrone?

Si parla sempre più di presunta crisi per la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore un gesto di lui ha ancora più insospettito il web, si starà riavvicinando ad una vecchia fiamma?

LE MOTIVAZIONI DI UNA PRESUNTA CRISI – Non è stata data nessuna notizia ufficiale circa una separazione effettiva di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, possiamo dire però, che la stessa Belen ha dichiarato che sta vivendo un periodo difficile sentimentalmente.

Le cause di una presunta crisi e conseguentemente di una separazione sono ancora ignote a tutti, ma molti hanno pensato che i vecchi problemi di coppia potrebbe essere riaffiorati dopo il grande ritorno insieme al seguito di una separazione durata un bel po’ di tempo. Per ora, però, nulla di certo. Non mancaro, però, alcune prove.

LE PROVE DI UNA PRESUNTA CRISI – A testimoniare una presunta crisi tra Stefano e Belen sono stati la mamma di Belen e il fratello Jeremias: la prima ha smesso di seguire Stefano sui social, il secondo lancia spesso delle frecciatine via web che potrebbero essere indirizzate proprio al noto ballerino. Ma cosa sarà successo di così grave tra i due a tal punto da provocare tali reazioni nella famiglia di lei?

IL GESTO DI STEFANO DE MARTINO: IL RITORNO DI UNA VECCHIA FIAMMA? – Meteoweek.com ha fatto notare alcuni movimenti sospetti del ballerino. Pare che Stefano abbia messo dei like ad alcune foto di Emma Marrone, ma come mai? Tutto questo ha fatto impazzire il web che subito ha gridato ad un presunto ritorno di fiamma, ma sarà davvero così?

Vi ricordate come era finita tra Stefano ed Emma? I due si erano conosciuti durante un’edizione di Amici e si erano sin da subito piaciuti. La conoscenza con Belen avvenuta proprio in quello studio qualche anno dopo ha portato i due alla separazione definitiva, ma se adesso si stessero invertendo i ruoli? Se tra i due ci fossero dei riavvicinamenti?

Certo, per ora non sono altro che supposizioni, per saperne di più sulla vicenda non ci resta che attendere le parole dei diretti interessati. E a voi piacerebbe vedere nuovamente Emma e Stefano insieme?