Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: lui l’ha tradita?

Ormai è crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A dichiararlo è stata proprio lei che rispondendo ad una storia sul suo profilo Instagram ha dichiarato di non star vivendo un periodo proprio roseo in amore. Le motivazioni fino ad ora erano sconosciute ma un post pubblicato dalla stessa showgirl fa pensare.

CRISI TRA BELEN E STEFANO: LUI L’HA TRADITA? – C’era già stato chi aveva ipotizzato un presunto tradimento da parte di uno dei due. In particolar modo le accuse venivano mosse più contro di lui, che nei confronti di lei. In effetti Belen nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram che sembrerebbe rimandare proprio ad un presunto tradimento da parte di lui.

Nella foto pubblicata da Belen e ripostata dalla pagina di Gossip Pinkladies.tv, si vede chiaramente la sua ombra dalle curve sinuose mentre è intenta a fare con la mani sulla sua testa il gesto delle corna. Alcuni hanno pensato che potesse addirittura una frecciatina a suo marito (o forse dovremmo dire ex) e un modo per rompere il silenzio dopo tanto gossip sulla causa di una presunta separazione.

Ma sarà davvero così? La foto pubblicata da Belen potrebbe essere anche un semplice post scherzoso senza troppi secondi fini. Per ora non abbiamo nessuna dichiarazione da parte di uno dei due che riporterebbe la presunta motivazione di una crisi. Non ci resta che attendere le loro parole per averne la certezza. Intanto vi mostriamo la foto pubblicata da Pinkladies.tv in cui si vede chiaramente il post pubblicato da Belen stessa:

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: LUI TACE ANCORA – Stefano De Martino intanto sta riprendendo le registrazioni di Made in Sud che andrà in onda tra qualche settimana. Tace, però, sui motivi di una presunta crisi e separazione. Come mai? Forse sarà stato proprio lui il carnefice? Certo potrebbero esserlo entrambi, ma per ora non possiamo andare oltre. Non ci resta che attendere le parole di Belen o di Stefano per avere la certezza di un presunto tradimento.

Intanto, però, ricordiamo che Jeremias, fratello di Belen, qualche settimana fa aveva pubblicato un post nel quale apparivano lui, Belen e il piccolo Santiago. Sotto la foto aveva poi inserito una didascalia nella quale aveva messo in risalto le parole FAMIGLIA e AMORE. Come mai? Sarà stata una frecciatina anche quella? In molti hanno creduto di si. Insomma non ci resta che aspettare altre frecciatine o addirittura delle vere e proprie dichiarazioni per scoprire i motivi di una presunta separazione di Belen e Stefano.