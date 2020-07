Crisi tra Belen e Stefano: tradimento con Alessia Marcuzzi? Lui smentisce

Ieri sera Dagospia ha lanciato un’indiscrezione circa la crisi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pare che tra i due ci sia stata di mezzo un’altra famosa donna dello spettacolo e che adesso la showgirl argentina stia frequentando un altro uomo, ma sarà tutto vero?

BELEN E STEFANO: TRADIMENTO CON ALESSIA MARCUZZI? – Dagospia aveva lanciato la notizia che Stefano avesse tradito Belen con la nota conduttrice italiana Alessia Marcuzzi, ieri poi il gossip ha cominciato a circolare la notizia, ma Stefano De Martino ha subito prontamente risposto.

LA RISPOSTA DI STEFANO DE MARTINO SUL PRESUNTO TRADIMENTO CON ALESSIA MARCUZZI – Stefano avrebbe smentito la notizia che avrebbe tradito la bella Belen con Alessia Marcuzzi. Queste sono state infatti le sue parole circa quanto è stato riportato da diversi giornali di gossip:

”Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata”.

”Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro, vi faccio sapere, ve lo giuro”.

La risposta di Stefano è arrivata direttamente dal suo profilo personale di Instagram, dunque, dobbiamo definitivamente accantonare quella notizia poichè si è trattato di una fake news. Per quanto riguarda Belen, invece, non sappiamo se realmente stia frequentando o abbia avuto a che fare con un altro uomo, per ora lei tace circa l’argomento.