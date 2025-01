Crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: segnali sempre più evidenti

Le voci di una crisi matrimoniale tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si fanno sempre più insistenti, alimentate da gesti e indizi emersi dai social media. In particolare, la ballerina ha compiuto azioni che sembrano indicare tensioni profonde: dapprima ha smesso di seguire il marito su Instagram, salvo poi tornare sui suoi passi, e recentemente ha rimosso dal proprio profilo tutte le foto di coppia. Questi segnali sono stati interpretati come chiari indizi di problemi coniugali significativi.

Due approcci diversi

Todaro, dal canto suo, ha scelto il silenzio, evitando qualsiasi commento pubblico sulle speculazioni. Lo stesso atteggiamento è stato mantenuto da Francesca fino a poche ore fa, quando ha condiviso una storia su Instagram che sembra riflettere la sua attuale condizione emotiva. Nel post, accompagnato da un primo piano del suo volto, la ballerina ha scritto: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile”. Parole amare, che molti hanno interpretato come un riferimento alla sua situazione matrimoniale.

A rendere più evidente la distanza tra i due è anche il fatto che da settimane non si mostrano insieme, conducendo apparentemente vite separate. Neppure durante le recenti festività natalizie sono stati visti uniti, neanche in compagnia della loro figlia Jasmine.

Questa non è la prima volta che la coppia attraversa un periodo difficile. Alla fine del 2023, ospiti a Verissimo, avevano raccontato di una separazione durata un anno, durante la quale entrambi avevano avuto altre frequentazioni. La causa principale della rottura era stata individuata nella mancanza di dialogo. La situazione era cambiata radicalmente quando Raimondo si era sottoposto a un’operazione d’urgenza: Francesca gli era rimasta accanto, e quel momento aveva rappresentato il punto di partenza.

Tuttavia, gli ultimi mesi sembrano aver riportato alla luce vecchie tensioni. Resta da vedere se questa nuova crisi possa essere superata o se il matrimonio tra Todaro e Tocca sia destinato a concludersi definitivamente.