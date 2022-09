Cristante: la Roma non vuole cederlo

Cristante sembra destinato a rimanere ancora a lungo in maglia giallorossa nonostante i possibili assalti da parte della Juventus

Bryan Cristante sembra poter rimanere ancora a lungo aRoma, con i giallorossi che sarebbero fortemente volenterosi di rinnovargli il contratto. Una proposta di contratto sarebbe già sul tavolo, con il calciatore che starebbe valutando.

L’attuale accordo tra le due parti scadrà nel 2024, con la Roma che vorrebbe allungare il tutto fino ad almeno il 2027. Il calciatore a Roma si trova bene e nonostante un avvio di campionato non propriamente roseo potrebbe comunque rimanere.

La stima di Mourinho e la Juventus dietro tutto

I bianconeri sembrano monitorare con attenzione la situazione, specialmente perché vorrebbero prelevare il centrocampista italo-canadese. La Roma però sembra lanciare un messaggio chiaro: il calciatore non partirà. Mourinho stravede per lui e lo vede come un pezzo importante del centrocampo giallorosso.

Il calciatore ha ricevuto, oltre a quelle bianconere, offerte anche da una sua ex squadra: il Milan. Cristante è infatti cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, che sembrano poter tornare anche loro sul calciatore. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il calciatore ex Anderlecht potrebbe essere il profilo giusto per i giallorossi per l’esterno.

La Roma cerca infatti qualcuno proprio in quel ruolo e l’addio di Cristante potrebbe garantire un calciatore giovane per quel ruolo e che già conosce la nostra Serie A. La trattativa per il momento sembra non essere avviata, ma il calciatore potrebbe finire presto nel mirino dei capitolini. Resta da capire se la Roma rinnoverà o meno Cristante.