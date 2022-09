Cristante per Saelemakers, Milan e Roma ci pensano

Cristante per Saelemakers sembra essere un’operazione fattibile, specialmente perché entrambe le squadre sarebbero scontente delle loro attuali prestazioni

Bryan Cristante e Alexis Saelemakers, due giocatori così diversi ma con un destino che potrebbe presto incrociarsi. Entrambi i calciatori stanno vivendo periodi non troppo performanti con le rispettive squadre, con i due club che potrebbero intavolare uno scambio.

Il centrocampista andrebbe al Milan, mentre l’ala finirebbe in giallorosso. Uno scambio che potrebbe far contenti tutti, specialmente per via poi della possibilità di acquistare altri profili in quel ruolo mancante.

Trasferimenti possibili

Il Milan starebbe trattando Noah Okafor del Salisburgo, che tra le tante posizioni offensive che può ricoprire potrebbe fare anche l’ala destra. Ruolo dove attualmente il Milan ha proprio Alexis Saelemakers. A centrocampo il Milan si ritroverebbe con Cristante, dunque ben coperto nella posizione dove quest’estate sarebbe dovuto arrivare Renato Sanches. In più, Cristante potrebbe ricoprire anche un ruolo in mediana.

La Roma, invece, cerca proprio un’ala e potrebbe ritrovarsi ad avere il talento rossonero in rosa al costo del dover prendere un nuovo centrocampista. In quella posizione starebbero trattando, già per gennaio, l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. Un turbinio di operazioni, quindi, che potrebbe far contenti tutti.

Il Milan intanto continua a far giocare il talento belga ex Anderlecht, specialmente perché Leao salterà la prossima giornata e Brahim Diaz sembrerebbe essere in svantaggio nelle gerarchie. La Roma continua a monitorare Cristante, che sembra vivere un pessimo periodo risultando tra i peggiori in campo quando gioca. Lo scambio potrebbe aiutare tutti.