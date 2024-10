Cristiano Giuntoli e la voglia di Napoli: in estate voleva due calciatori partenopei alla Juventus?

Cristiano Giuntoli, dopo l’esperienza di Napoli con tanto di vittoria dello Scudetto, è approdato alla Juventus. In questo anno, il dirigente ha fatto diversi acquisti portando in bianconeri calciatori che sognava di vedere in azzurro. La società bianconera dispone di una forza economica differente e per questo molti dei suoi desideri sono stati realizzati.

Durante la scorsa sessione di mercato estivo, Giuntoli avrebbe messo nel mirino ben due calciatori di Aurelio De Laurentiis: Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Il dirigente bianconero avrebbe fatto carte false per vederli in maglia bianconera, ma Antonio Conte non ne ha voluto sapere.

GIOVANNI DI LORENZO TITOLARE INAMOVIBILE E CAPITANO DELLA SSC NAPOLI. GIACOMO RASPADORI NON RIESCE A TROVARE SPAZIO DA TITOLARE E SI DEVE ACCONTENTARE DEGLI ULTIMI VENTI MINUTI DI PARTITA

Giuntoli riconosce la forza dei calciatori portati da lui in azzurro e per lui sono quasi una seconda famiglia dopo i grandi traguardi raggiunti. Mentre Di Lorenzo è ormai un punto fermo della squadra da anni, tanto da essere diventato anche il capitano, Giacomo Raspadori fatica a trovare un posto da titolare.