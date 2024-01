Cristiano Iacovino, noto per il caffè con Ilary Blasi, beccato con la modella Chiara Scelsi

Il settimanale Chi ha sorpreso una nuova coppia interessante tra le strade di Milano. Si tratta di Cristiano Iovino, noto personal trainer dei vip e conosciuto come l'”uomo del caffè” di Ilary Blasi, insieme a Chiara Scelsi, la famosa modella che ha fatto la sua comparsa sulle copertine dei principali giornali di moda.

Nuova coppia

Una cena tra amici, immortalata in una foto che li ritrae seduti l’uno accanto all’altro mentre fissano l’obiettivo di un telefono, segna l’inizio di una serata che Chiara Scelsi e Cristiano Iovino trascorrono insieme nell’Osteria delle Coppelle a Milano. Dopo la cena, i due si sono recati a casa della modella, dove avrebbero trascorso la notte.

I fotografi li hanno sorpresi il giorno successivo mentre si abbracciavano sotto il palazzo di Chiara, poco prima di salutarsi e proseguire con le rispettive giornate. Gli scatti pubblicati sul settimanale sembrano confermare che i due stanno trascorrendo del tempo insieme da un po’ di tempo.

Cristiano Iacovino è il famoso uomo del caffè di Ilary Blasi

Sembra che Cristiano Iovino sia la figura menzionata da Ilary Blasi in “Unica”, il film su Netflix in cui la showgirl rivela la sua verità, incluso l’episodio del famoso caffè che avrebbe scatenato la gelosia di Francesco Totti. Anche se Ilary Blasi non ha mai menzionato esplicitamente il nome del personal trainer, alcuni collegamenti sembrano indicare che Iovino sia coinvolto nella situazione.

Cristiano Iovino, però, ha scelto di non commentare la questione e si è tenuto alla larga dalle voci che sono emerse dopo la messa in onda del docufilm. La conduttrice, inoltre, ha confermato che dopo quell’incontro non ce ne sono stati altri.