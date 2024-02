Cristiano Iovino, flirt con Oriana Marzoli? Caos sui social

Non sono stati mesi semplici per Cristiano Iovino. Il fitness coach è stato al centro dell’attenzione non solo di Ilary Blasi, la quale nel suo documentario su Netflix, “Unica”, ha accennato al loro incontro senza citarlo esplicitamente, ma anche di Francesco Totti, che lo ha convocato come testimone nel suo divorzio per fare luce sul vero naturale della loro relazione.

Cristiano Iovino, nonostante la pressione di essere una figura chiave in uno dei divorzi più mediatici degli ultimi tempi, sta gestendo la situazione con resilienza.

Nuovo flirt con Oriana Marzoli?

Il personal trainer sta cercando di recuperare la serenità anche nella sua vita privata ed è stato avvistato più volte a Milano in compagnia di una bionda famosa, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Secondo alcune voci che circolano online, Cristiano Iovino sembra essere legato sentimentalmente a una partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, come riportato da Amedeo Venza e alcune foto condivise dagli utenti su X. Si è speculato su una possibile frequentazione tra Iovino e Oriana Marzoli, nota per la sua partecipazione al reality show e ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

Le voci sono state alimentate anche dalle storie pubblicate su Instagram che sembrano mostrare la modella e il personal trainer nello stesso luogo e allo stesso tavolo. Marzoli è tornata single da alcune settimane dopo la fine della sua relazione con Dal Moro, e sembra essere pronta a ricominciare una nuova storia, questa volta con Cristiano Iovino.