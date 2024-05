Cristiano Iovino, inaspettata testimonianza sul pestaggio: “Era presente anche Fedez”

A distanza di settimane dal brutale pestaggio subito da Cristiano Iovino, è emersa un’inaspettata testimonianza. Da quanto emerso dalle indagini, due testimoni dell’aggressione avrebbero riconosciuto Fedez tra i presenti che hanno assistito alla scena.

“Era presente anche Fedez” – Nella notte tra domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile, Cristiano, noto come il famoso ragazzo de caffè di Ilary Blasi, è stato vittima di una brutale aggressione. Da un van scendono un gruppo di uomini che attacca selvaggiamente il personal trainer. Si apre così un’indagine e nasce l’ipotesi che si sia trattato di un pestaggio su commissione.

Nei giorni scorsi, il Corriere della Sera ha parlato di Iovino, accostandolo a Fedez. Stando a quanto emerso recentemente, infatti, il personal trainer sarebbe stato coinvolto in una rissa con il rapper al The Club di largo La Foppa, zona Moscova. il tutto è avvenuto qualche ora prima del pestaggio.

Nelle ultime ore, Repubblica è tornata sull’argomento, rivelando un’inaspettata testimonianza. L’ex marito di Chiara Ferragni, in compagnia di una ragazza bionda, sarebbe stato presente all’aggressione dei Cristiano:

“Il portinaio notturno e la guardia giurata che sorvegliano l’ingresso del palazzo non hanno avuto dubbi nel collocare, nero su bianco, l’ex marito di Chiara Ferragni sulla scena dell’agguato. Così come le immagini del sistema di videosorveglianza del condominio, che riprendono parzialmente la spedizione: dai 30 ai 40 secondi in cui i connotati di Fedez sarebbero riconoscibili a occhio nud0, insieme a quelli di una ragazza e di un uomo pelato e palestrato”.

Nonostante queste recenti indiscrezioni, il nome del rapper non è tra i sospettati e non è presente nel fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri per rissa e lesioni ai danni di Cristiano Iovino. È da ricordare, inoltre, che il ragazzo non ha mai sporto denuncia e ha ammesso di non aver riconosciuto nessuno di coloro che l’hanno aggredito. Al momento, Federico non ha commentato questa recente e spiazzante notizia.