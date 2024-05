Cristiano Iovino, le immagini dopo la lite: i segni del pestaggio

Negli ultimi mesi ad essere sempre nel mirino del gossip è Cristiano Iovino. Dopo l’uscita di Unica, il docu-film di Ilary Blasi, il personal trainer è sulla bocca di tutti. Purtroppo, però, recentemente il ragazzo è stato vittima di un violento pestaggio, come mostrano i segni delle immagini pubblicate da Gente.

LE IMMAGINI DOPO LA LITE – Dopo le settimane trascorse al centro della cronaca rosa, Iovino, purtroppo, si è trovato ad essere protagonista di una spiacevole notizia. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, il ragazzo è stato vittima di un brutale pestaggio da parte di un gruppo di sconosciuti.

Sebbene lui non abbia voluto sporgere denuncia, sono state avviate le indagini. A spiazzare, infatti, è stato anche l’insolito comportamento del ragazzo. Cristiano, infatti, oltre a non sporgere alcuna denuncia, ha solo fornito le informazioni necessarie e non ha rilasciato alcun commento al riguardo.

Alcuni aggiornamenti su questo spiacevole episodio hanno Fedez e la presunta rissa avvenuta in un locale di Milano, in cui ad essere presente ci sarebbe stato anche Iovino. Ovviamente si tratta di indiscrezioni non ancora accertate, senza, quindi, prove.

Al di là degli ultimi rumor, il settimanale Gente ha voluto pubblicare alcuni scatti di Cristiano dopo il brutale pestaggio. Nell’osservare il volto del presunto ex flirt di Ilary Blasi, è impossibile non notare i lividi sul suo volto.