Cristiano Iovino rompe il silenzio su Ilary Blasi: “Mi ha messo in mezzo”

Cristiano Iovino, personal trainer romano, è tornato al centro delle cronache dopo mesi di gossip legati alla sua vicinanza con Ilary Blasi e a un presunto scontro che avrebbe coinvolto Fedez e alcuni ultras milanisti.

Recentemente, il settimanale Gente ha intercettato Iovino su un treno Roma-Milano, dove la giornalista Maria Elena Barnabi ha cercato di approfondire le vicende che hanno portato Iovino sotto i riflettori.

Le dichiarazioni di Iovino

Durante l’intervista, Iovino ha confermato di aver avuto una “frequentazione intima” con la Blasi verso la fine del 2021, precisando di non essere stato solo per un caffè, come dichiarato dalla conduttrice nella recente serie Netflix Unica. “Ilary mi ha messo in mezzo” ha detto, lasciando intendere il fastidio per l’immagine pubblica che ne è scaturita.

Sul presunto alterco con Fedez e alcuni tifosi, Iovino ha scelto invece il riserbo totale. Nonostante la giornalista abbia tentato di approfondire l’argomento, lui ha risposto in modo categorico: “Di quello non parlo”. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato raggiunto un accordo privato con il rapper milanese affinché la vicenda non venisse discussa pubblicamente.

In merito alla presunta relazione tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, Iovino ha espresso sorpresa riguardo alla decisione della giornalista di ammettere pubblicamente il flirt. “Non capisco perché lei lo abbia ammesso!”, ha confidato alla Barnabi, non condividendo questa esposizione mediatica. Tuttavia, la sua posizione ha sollevato una questione: lui stesso aveva confermato la relazione con Blasi alla stampa.