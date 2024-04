Cristiano Iovino, vittima di un’aggressione a Milano di notte: le dinamiche e le ipotesi

Come reso noto nelle ultime ore, Cristiano Iovino, presunto ex flirt di Ilary Blasi, è stato vittima di un’aggressione a Milano. Recentemente nel mirino del gossip per la sua presunta liaison avuta con la conduttrice durante il suo matrimonio con Francesco Totti, il ragazzo è stato aggredito da 6 uomini.

VITTIMA DI AGGRESSIONE – Stando a quanto emerso nelle scorse ore, l’accaduto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Secondo le prime ricostruzioni, Iovino si trovava in via Marco Ulpio Traiano, nella periferia di Milano, intorno alle 3:30 del mattino mentre era di ritorno a casa.

All’improvviso il personal trainer è stato raggiunto da 6 uomini, che sarebbero scesi da un van. Il ragazzo è stato così picchiato per strada, per poi, fortunatamente, essere soccorso dal 118. Sono poi arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione Moscova per ricostruire l’accaduto.

Al momento, Cristiano si è rifiutato di commentare pubblicamente quanto gli è accaduto. Inoltre, stando quanto riportato, il ragazzo si sarebbe limitato a fornire agli agenti solo le informazioni indispensabili dell’aggressione, rassicurandoli di non essere stato rapinato. In più, il personal trainer si sarebbe rifiutato di sporgere denuncia.

Stando a quanto emerso da queste informazioni, in molti avrebbero ipotizzato che si sia trattato di una spedizione punitiva. Si tratterebbe, quindi, di un attacco premeditato proprio contro il personal trainer.