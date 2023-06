L’edizione appena trascorsa del Serale di Amici, ha visto come giudice il simpaticissimo Cristiano Malgioglio. Il noto cantante negli ultimi anni è diventato un vero e proprio meme sui social, grazie alle sue frasi diventate tormentoni e ai suoi modi di fare frizzanti e colorati.

Il rapporto con il pubblico di Amici è stato sorprendente ed anche con i due colleghi, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, l’affinità non è tardata ad arrivare. Un successone che pare abbia spinto la De Filippi a voler trattenere con se Cristiano anche prossimamente.

Malgioglio ad ogni modo, è tra i giudici di “Tale e quale show”, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Che cosa succederà?

De Filippi e Conti si contengono il cantante?

A quanto pare Maria avrebbe pensato a Cristiano come una nuova figura da inserire nel programma “Tu si que vales”. La decisione però spetta al cantante, che inevitabilmente dovrà decidere se essere presente al programma Mediaset o a quello targato Rai1.

La preparazione per entrambi i programmi è in fermento, ragion per cui Cristiano dovrà certamente prendere una decisione nei tempi televisivi giusti. Il suo modo di giudicare i personaggi che si presentano dinanzi a lui, è di sicuro coinvolgente in entrambi i contesti. Quale saranno gli strumenti di valutazione presi in considerazione da Malgioglio? Probabilmente si valuterà anche il denaro messo in palio, questo di certo aiuterà nella decisione finale. Vedremo il simpaticissimo Cristiano come giudice di Tu si que vales o come presenza confermata in Tale quale Show?