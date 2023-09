Cristiano Malgioglio, sfuriata contro l’agente di Elettra Lamborghini: “Ma chi si crede di essere?”

Cristiano Malgioglio non avrebbe apprezzato una richiesta fatta dall'agente di Elettra Lamborghini al Padova Pride

Il Padova Pride si è concluso con una sfuriata di Cristiano Malgioglio contro l’agente di Elettra Lamborghini. Stando a quanto riportato da Ivan Rota per Dagospia, il noto paroliere non avrebbe apprezzato una richiesta fatta dall’agente della cantante.

Furia Malgioglio

Nella serata di chiusura del Padova Pive è successo di tutto. Pare che l’agente di Elettra Lamborghini abbia chiesto a Cristiano Malgioglio un cambio in scaletta per far esibire prima lei. Il motivo? La cantante aveva un aereo privato da prendere. Il paroliere ha declinato la richiesta e l’agente avrebbe motivato la questione: “Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta”.

A quel punto, pare che Malgioglio sia andato su tutte le furie: “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini… Andate tutti affanc*** ma chi si crede di essere? Lady Gaga?“.

Carmen Russo, ospite della serata, avrebbe addirittura cercato di calmare il noto cantante, ma senza successo. Inoltre, a Malgioglio non sarebbe andato giù il fatto che Elettra si fosse transennata nella sua tenda, forse per non essere disturbata dai fan.

Insomma, questo Padova Pride si è concluso tra urla e imprechi e sicuramente non sarà facilmente dimenticato.