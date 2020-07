Cristiano Ronaldo e Georgina, a bordo di uno costosissimo yacht

Chi segue Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez, sui loro profili social, ha sicuramente visto l’immenso yacht sul quale entrambi troneggiano sorridenti in diverse foto. Il prezzo? Non lo indovinerete mai.

RELAX SUL MARE – Essendo arrivato il periodo estivo, in molti stanno preparando le proprie vacanze. Questo al di là del COVID-19, che tutti cercano bene o male di superare e spesso anche di dimenticare. Le star non fanno eccezione. Anche loro vogliono godersi il sole, rilassandosi ognuno a modo loro. Nel caso del calciatore portoghese Juventino, la meta da raggiungere è il mare. Ma non una qualsiasi spiaggia bensì il mare stesso, addentrandosi nelle sue acque tramite la sua lussuosissima barca da ben 12 milioni di euro.

Relax assolutamente necessario per Ronaldo, in vista della gara decisiva contro il Lazio, che avverrà questo lunedì. Decide ovviamente di trascorrere tale momento in dolce compagnia. Più precisamente con la sua amata Georgina, alla quale dedica una toccante frase a corredo di uno dei numerosi scatti su Instagram.

LE FOTO – «Realizza i tuoi sogni, sempre con una compagnia speciale». È questa la dedica che il famoso calciatore scrive sotto una foto dove entrambi sorridono e si abbracciano. A bordo della suddetta nave di Cristiano Ronaldo e Georgina vi è ogni comfort che si possa immaginare. Mini bar, poltrone confortevoli, il tutto per godersi il mare in totale tranquillità insieme alla famiglia.

