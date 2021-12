Cristiano Ronaldo, foto di famiglia natalizia: spunta un regalo particolare sotto l’albero

Un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi milioni di follower

Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno dei calciatori più amati e seguiti nel mondo. Con i suoi 382 milioni di follower, anche sui social è il re indiscusso. In questi giorni, lui e la sua famiglia hanno voluto omaggiare i fan con uno scatto natalizio così da augurare a tutti buone feste. Tuttavia, i follower hanno notato un dettaglio molto interessante nella foto pubblicata su Instagarm.

Foto di famiglia

Il calciatore, oltre le sue doti sportive, è anche un ottimo padre di famiglia. Cristiano, infatti, è un devoto papà e riserva molte attenzioni ai suoi quattro figli e a sua moglie Georgina Rodriguez. Il 36enne portoghese, inoltre, è in attesa di due gemelli: insomma, l’affetto della famiglia non manca di certo in casa Ronaldo.

L’ultimo scatto natalizio del calciatore del Manchester United ha fatto discutere parecchio i follower. Nella foto di gruppo vediamo Cristiano Ronaldo in primo piano con la moglie Georgina, a seguire tutti i figli rigorosamente in pigiama rosso. Sulle scale poi seguono la sorella e la madre del calciatore, Dolores.

Dettaglio

La cosa che non è passata inosservata ai follower è stato il meraviglioso albero di natale colmo di regali. Proprio mamma Dolores ha messo sotto l’albero un regalo molto particolare e inaspettato: una busta verde con tre lettere visibili, SCP. Queste ultime sono le iniziali dello Sporting Club de Portugal, la squadra dove il calciatore fece i primi passi.

Infatti, la mamma 67enne non ha mai fatto mistero della sua volontà: quella di vedere il figlio concludere la carriera dove tutto è iniziato. Il post è stato applaudito dai tifosi della squadra biancoverde. Uno di questi, infatti, ha chiesto a Dolores per chi fosse la maglia: “Devi ancora dirci per chi era la maglia”.