Cristiano Ronaldo, la compagna Georgina: “A casa non si parla di calcio”

Dal primo incontro con Cristiano Ronaldo, avvenuto nel negozio di lusso dove la ragazza lavorava, la vita di Georgina Rodriguez è cambiata radicalmente. A parlarne è proprio l’influencer in una recente intervista, raccontando la sua quotidianità con il calciatore.

“A casa non parliamo di calcio” – Con ben 28 milioni di seguaci su Instagram, Georgina non manca di condividere la sua vita sui social. Attualmente incinta di due gemelli e con una serietv su di lei, la vita della Rodriguez è cambiata radicalmente nel 2018.

A parlarne è stata proprio lei in un’intervista a El Pais: “Sono molto sicura di me stessa, agisco sempre con il cuore e con le migliori intenzioni. Sono molto orgogliosa di chi sono e da dove vengo, della mia famiglia e delle persone intorno a me, quindi non mi preoccupo affatto”.

Nonostante sia la compagna di uno dei calciatori più famosi al mondo, Georgina ha rivelato di non essere mai stata appassionata di calcio: “Ha iniziato a interessarmi più tardi perché mi interessa quello che fa il mio compagno ma non sono una tifosa di calcio e la verità è che a casa non si parla di calcio perché non ne so nulla”.

Su Cristiano la donna ha speso parole bellissime, confermando ancora una volta il grande amore che li lega: “Cristiano è un calciatore, il migliore del mondo, finanziariamente sta molto bene perché ha una testa e ha fatto ottimi affari, oltre ad essere un uomo stupendo e perfetto. A casa con lui parliamo per ore della nostra salute, della cura dei nostri figli, della nostra formazione, dei viaggi, dei progetti, degli affari”.