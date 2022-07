Cristiano Ronaldo ha deciso: via dallo United, tra le squadre interessate c’è il Napoli!

E’ una vera e propria bomba di calciomercato quella appena arrivata dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare il Manchester United. Possibile destinazione? Il Napoli.

Questo è quanto riportato pochi minuti fa dalla nota (e assai attendibile) testata giornalistica online The Athletic.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale in questione, in particolare, CR7 avrebbe comunicato alla dirigenza dello United la sua voglia di giocare in questi ultimi anni di carriera un in club che disputerà la Champions League.

Le possibili pretendenti? Al momento, secondo The Athletic, sarebbero 3 le squadre ad aver manifestato interesse per avere Cristiano Ronaldo nella propria rosa: Chelsea, Bayern Monaco e Napoli.

Ricordiamo che il portoghese nella scorsa stagione ha segnato 24 gol in tutte le competizioni, risultando il capocannoniere dello United, ma non è riuscito a far qualificare i Red Devils per la Champions League.

CRISTIANO RONALDO AL NAPOLI – SI PUO’?

CR7-Napoli, affare possibile? In effetti i partenopei in questa sessione di mercato hanno liberato uno spazio sostanzioso tra gli ingaggi (sono già andati via Insigne e Ghoulam, probabilmente lascerà i partenopei anche Mertens), così che dal punto di vista del bilancio l’affare potrebbe non essere impossibile, magari acquistando il cartellino a una cifra irrisoria.

Rivedremo Cristiano Ronaldo in Serie A, al Napoli? Nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.