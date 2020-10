Cristiano Ronaldo, nuovo taglio di capelli per il calciatore

Sono ore decisive quelle di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus, ma pronto per scendere in campo contro il Barcellona. L’attaccante della Juventus in queste ore si è mostrato ai fan con un nuovo taglio di capelli, molto diverso da quello che ha sempre sfoggiato. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

RONALDO POSITIVO AL COVID – Sono tanti gli sportivi, soprattutto i calciatori, risultati positivi al Covid-19. Veri e propri focolai scoppiati in Serie A, che però sembrerebbe andare avanti nonostante tutto. Cristiano Ronaldo è uno dei protagonisti del nostro campionato ad aver contratto il virus.

Per poter sfidare il Barcellona di Messi, Ronaldo dovrà risultare negativo all’ultimo tampone in programma in questa giornata, altrimenti dovrà saltare la gara per evitare di contagiare tutti i compagni e gli avversari.

Nonostante il contagio, CR7 è asintomatico e ottimista e ha pensato di condividere una foto in piscina con la seguente didascalia: “Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare”. Tuttavia, sul suo viaggio in Portogallo e sul suo ritorno in Italia si è scatenata una vera e propria bufera.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha dichiarato che Ronaldo ha violato il protocollo ed è per questo motivo che si è scatenato un vero e proprio battibecco. Nulla di tutto ciò, però, sembrerebbe preoccupare il calciatore portoghese.