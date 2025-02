Cristiano Ronaldo si racconta, dal Real Madrid alla Juventus: è lui il giocatore più completo della storia?

In un’intervista esclusiva rilasciata a El Chiringuito TV, Cristiano Ronaldo ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi in particolare sull’esperienza al Real Madrid e sulla successiva scelta di trasferirsi alla Juventus.

L’attaccante portoghese ha descritto il periodo trascorso nella capitale spagnola come il più felice della sua carriera, sottolineando l’importanza dei successi ottenuti con la maglia blanca. Secondo Ronaldo, il suo contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia del club, motivo per cui i tifosi continuano a ricordarlo con affetto.

Chi è il più grande di sempre? Ronaldo non ha dubbi

Parlando del suo addio al Real Madrid, ha spiegato di aver preso la decisione di intraprendere una nuova sfida e di aver comunicato questa volontà direttamente al presidente Florentino Pérez. Quest’ultimo inizialmente aveva accettato la scelta, ma in seguito aveva tentato di trattenerlo. Tuttavia, il portoghese non ha voluto tornare sui suoi passi, avendo già dato la sua parola alla Juventus. Pur riconoscendo la stima reciproca con Pérez, Ronaldo ha rivelato che la fase di negoziazione non si era conclusa nel migliore dei modi.

L’intervista si è poi spostata su un tema che ha sempre acceso il dibattito tra gli appassionati di calcio: il confronto con i più grandi di sempre. Con la solita sicurezza che lo contraddistingue, CR7 ha ribadito di considerarsi il giocatore più completo della storia, evidenziando la sua capacità di segnare in ogni modo possibile: di testa, su punizione, con il destro e con il sinistro. Pur riconoscendo il valore di campioni come Pelé, Maradona e Messi, ha sottolineato come i numeri parlino a suo favore.

Infine, ha affrontato l’obiettivo dei mille gol in carriera, traguardo ormai vicino. Pur mancando ancora qualche rete, Ronaldo ha dichiarato di non vivere l’ossessione del record, convinto che i grandi traguardi debbano arrivare in modo naturale. Tuttavia, indipendentemente dal raggiungimento di questa cifra, ha concluso con un’ultima affermazione destinata a far discutere: i numeri, secondo lui, dimostrano che è il miglior giocatore della storia.