Cristina Buccino, l’annuncio durante un’intervista: “La televisione non mi interessa più”

‌Approfittando dell’intervista al settimanale Mio, Cristina Buccino ha annunciato di aver abbandonato definitivamente il piccolo schermo. Infatti, l’influencer ha spiegato di volersi dedicare completamente a Instagram dove il suo account conta ben 3 milione di follower.

LA CARRIERA TELEVISIVA – La Buccino ha iniziato come modella, approdando sul piccolo schermo con il gioco Tutto per tutto, condotto da Pupo. L’influencer è arrivata seconda a Veline. La notorietà, però, arriva con il programma targato Rai L’Eredità, vestendo i panni della professoressa sexy dal 2010 al 2012. Cristina ha partecipato nel 2015 all’Isola dei Famosi.

“La televisione non mi interessa più” – Cristina, nota per aver partecipato a reality come L’Isola Dei Famosi e aspirante velina, ha deciso di dare una svolta al suo percorso. Infatti, la ragazza ha deciso di non voler fare più tv. Al settimanale Mio, l’ex naufraga racconta: “La televisione non mi interessa più. Non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti consente di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che è invece un mondo non dico finto, ma parallelo”.

“Preferisco i social” – La Buccino ha deciso di dedicarsi ai social network, dove ormai molte altre donne hanno deciso di approdare. C’è chi, grazie anche a social come Instagram, ha costruito un impero, un esempio è Chiara Ferragni, nota a livello internazionale. “Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”, ha spiegato l’ex compagna di Claudio D’Alessio.

“I programmi televisivi hanno stufato” – Cristina Buccino è apparsa decisa della sua scelta, volendo reinventarsi e seguire un nuovo percorso: “Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”.