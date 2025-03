Cristina Incorvaia, rompe il silenzio sui social: “Hanno arrestato il mio stalker”

Cristina Incorvaia, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, è tornata sui social dopo l’arresto del suo stalker, avvenuto lo scorso 12 marzo. La donna aveva denunciato l’uomo per minacce e pedinamenti, che continuavano nonostante fosse sottoposto al controllo tramite braccialetto elettronico.

“Hanno arrestato il mio stalker” – “Mi sento più libera”, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram, spiegando di aver dato priorità ad altri aspetti della sua vita. “Sto cercando di vivere finalmente e di dedicarmi ai miei hobby, alle mie passioni, ai miei affetti. I social non sono mai stati una priorità, ecco perché sono stata assente”. Ha poi voluto ringraziare chi le è stato vicino in questo periodo difficile: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato”.

A metà marzo, Cristina aveva già condiviso la notizia dell’arresto del suo stalker, sottolineando come, nonostante la sorveglianza elettronica, l’uomo avesse ripetutamente violato il divieto di avvicinamento. “Il mio stalker è stato arrestato. Ha continuato a sostare o aggirarsi nei pressi della mia abitazione e del mio luogo di lavoro, anche di notte”, aveva dichiarato su Instagram. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, aveva raccontato di aver conosciuto l’uomo due anni fa in un bar, senza sapere che avesse già ricevuto denunce per stalking.

La Incorvaia ha vissuto un vero e proprio incubo per due anni. Il 32enne, che aveva conosciuto nell’aprile del 2022, inizialmente si era mostrato premuroso, offrendo aiuto per accudire il suo cane. Quello che sembrava un gesto gentile si è presto trasformato in un comportamento ossessivo. “Non c’è mai stata una relazione tra noi. Quando uscivo con qualcuno, cambiava atteggiamento, diventando minaccioso”, aveva raccontato Cristina, ricordando anche un episodio in cui l’uomo la minacciò con un fucile. Il 32enne ha sempre negato le accuse, sostenendo che lei volesse solo attirare attenzione.

Dopo la condanna a due anni e mezzo di reclusione per stalking, che comprendeva pedinamenti, minacce e il possesso di un video intimo registrato senza consenso, all’uomo erano stati concessi gli arresti domiciliari. Tuttavia, le continue violazioni hanno portato al suo arresto definitivo. “Ero terrorizzata, ho vissuto giorni terribili. Grazie alla divisione anticrimine della Questura di Novara, è stato disposto l’arresto in carcere”, ha dichiarato l’ex dama di “Uomini e Donne”, esprimendo il suo sollievo ai follower.