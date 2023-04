Cristina Scuccia è ormai sbarcata in Honduras con i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Proprio come aveva annunciato nello studio di Silvia Toffanin, è arrivata in shorts e top accompagnata da una buona dose di coraggio.

Sulla concorrente aleggia non poca curiosità riguardo il suo passato e soprattutto sui motivi per cui ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo” ha dichiarato qualche settimana fa.

Ma riguardo la sua vita sentimentale? La Scuccia non ha mai fatto sapere molto del suo passato ma nel corso di un’intervista a Verissimo ha dichiarato di aver avuto molti spasimanti.

A questo punto il dubbio sorge spontaneo e a svelare le carte in tavola ci ha pensato la domanda un po’ insidiosa di Helena Prestes. La modella brasiliana, infatti, ha chiesto all’ex suora se fosse ancora vergine ma la risposta è stata spiazzante: “Cosa? Sono Leone io” ha dichiarato Cristina facendosi una bella risata.

Poi ha aggiunto: “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto“.