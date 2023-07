Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show: ecco chi prenderà il suo posto

Secondo quanto rivelato da TvBlog, sembra che Cristina Scuccia non non farà parte del cast del programma condotto da Carlo Conti. La sua presenza era stata annunciata nelle scorse settimane ma qualcosa sembra essere andato storto.

L’ex suora, infatti, ha appena concluso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi finendo non poche volte al centro del gossip. Tuttavia sembra non essere stato questo il motivo dell’allontanamento.

“Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino alla show di Rai 1, prodotto con la collaborazione di Endemol shine Italy, l’ex suola vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali” si legge su TvBlog.

Al suo posto, però, potrebbe esserci Jo Squillo che sembra pronta a tornare in prima serata sulle emittenti Rai dopo l’esperienza in Mediaset. Al momento la sua presenza non è ancora stata confermata in quanto non sono ancora stati definiti i dettagli contrattuali.

Chi altro ci sarà nel cast 2023? A tenere compagnia a Carlo Conti ci saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e probabilmente Jo Squillo.