Cristina Scuccia, l’inaspettato gesto dopo l’Isola dei Famosi: “Welcome back”

A distanza di una settimana dalla fine dell‘Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha deciso di portare una ventata di novità al suo look. L’ex suora ha deciso di condividere con i suoi follower il suo inaspettato gesto.

“Welcome back” – In questi ultimi anni la Scuccia ha stravolto più e più volte la sua vita. Come raccontato a Verissimo, la donna ha deciso di lasciare i voti, trasferendosi in Spagna. Dopo anni trascorsi lontana dai riflettori, l’ex suora ha deciso di tornare sul piccolo schermo e prendere parte al reality.

Sull’Isola dei Famosi Cristina si è fatta conoscere, venendo apprezzata per la sua storia. Una volta sbarcata sull’isola, la naufraga ha deciso di affrontare ogni suo ostacolo, come il tornare a indossare il bikini.

È stato proprio in Honduras che la naufraga ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore nata in Spagna, non scendendo mai nei particolari. La Scuccia, inoltre, era tra i possibili vincitori dell’edizione.

Una volta tornata in Italia, la ragazza ha deciso di tornare sui social e di mostrare ai fan la sua inaspettata decisione. Attraverso una storia di Instagram, Cristina Scuccia ha condiviso con i fan la sua scelta di rimettersi il piercing, scrivendo: “Welcome back”, “Bentornato“.