Cristina Scuccia, lo sfogo all’Isola dei Famosi: “Devastante per la mia autostima”

Cristina Scuccia, personaggio controverso ma protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi, si è lasciata andare allo sconforto e si è sfogata dopo aver fallito una prova importante per tutto il gruppo.

Prova ricompensa fallita

In compagnia di Paolo Noise, l’ex suora non è riuscita a guadagnarsi la zattera messa in palio dalla produzione del reality. Questo, in ogni caso, ha danneggiato l’intero gruppo motivo per il quale la Scuccia si è sfogata: “Arrivo quasi in direzione, quando arrivo vicino alla barca il vento mi porta completamente dall’altra parte. Ho cercato di recuperare ma il vento veramente mi è nemico”.

Lo sconforto è evidente: “A un certo punto ho mollato. Mi sento sconfitta, ci ho provato e non ce la faccio. Questo per la mia autostima è devastante, perché io già non credo in me stessa, poi devo fare ste robe, ancora peggio, mi dispiace per il gruppo più che altro“.

A incoraggiare Cristina, però, ci ha pensato il suo compagno di sfida Noise: “Mi sono sentito di abbracciarla subito, perché ho visto che lei poverina si è sentita molto delusa”. La sfida non è andata come prevista ma c’è sempre tempo per recuperare.

Nel frattempo, il gioco prosegue e Fiore Argento ha dovuto momentaneamente abbandonare il gioco per un controllo medico al piede. La naufraga è in nomination e rischia l’eliminazione contro Helena Prestes, i colleghi Paolo Noise e Marco Mazzoli, e l’ultimo arrivato Gian Maria Sainato.