Cristina Scuccia sbarca sull’isola: “Oddio, aiuto!”

Cristina Scuccia è sbarcata definitivamente in Honduras con i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Proprio come aveva annunciato nello studio di Silvia Toffanin, è arrivata in shorts e top accompagnata da una buona dose di coraggio.

Dopo aver lasciato i voti, infatti, ha dichiarato di voler vivere quest’esperienza come una rinascita. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è un’esperienza di condivisone e di coraggio. Se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto” ha dichiarato poco prima di tuffarsi.

Ovviamente, non è mancato l’imprevisto che è rimbalzato velocemente sui social. Nel momento in cui è arrivato l’elicottero, facendo rumore e scompigliandole i capelli, si è lasciata sfuggire un “Oddio, aiuto!“.

Nulla di grave, per fortuna, anche grazie agli opinionisti in studio. Vladimir Luxuria, infatti, ha sdrammatizzato così: “Abbiamo entrambi preso i voti. Tu in convento io in parlamento. E siamo tutte e due due ex“.