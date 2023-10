Critiche a Garcia: “Spalletti dopo il gol di Ostigard non si sarebbe difeso”

Il Napoli perde contro il Real Madrid dopo aver segnato la prima rete, con una rimonta che sa di amaro per i partenopei. C’è chi, ora, critica l’operato di Rudi Garcia per via dell’essersi difeso dopo il gol di Ostigard

Quella di ieri può dirsi una serata triste per il Napoli di Rudi Garcia. Dopo aver segnato il gol del 1-0, infatti, i partenopei hanno preso ben due reti nel primo tempo salvo poi pareggiare con Zielinski ad inizio secondo. Una partita, però, che è riuscita ad arrivare sul binario sbagliato per via di un autogol sul finale.

Gli azzurri hanno perso, lottando però, ritrovandosi a sprecare inevitabilmente un’occasione incredibile di poter prendere punti ad una diretta avversaria per il primo posto nel girone di Champions League. Le critiche dopo la sconfitta non sono mancate, con il pubblico che si è diviso. C’è chi, infatti, ha potuto constatare che il “Napoli di Spalletti non si sarebbe mai difeso dopo il gol di Ostigard”.

La Gazzetta dello sport rincara la dose

Non solo il pubblico, ma anche i colleghi della Gazzetta dello Sport hanno potuto evidenziare come la partita di ieri sia stata una sconfitta fin troppo scottante. Ecco cosa si legge: “Ancelotti ha vinto la sfida tattica con Garcia: il sorprendente 4-2-2-2 ha disorientato il centrocampo del Napoli, esponendo il Real a situazioni pericolose. In Champions chi rischia spesso ha la meglio e al Napoli si può rimproverare un atteggiamento difensivista poco comprensibile dopo il vantaggio di Ostigard. L’anno scorso non sarebbe successo, ma la strada verso il Napoli più bello sembra tracciata. Questo era un esame vero”.