Crociato rotto e niente Cagliari-Napoli: salta tutto il finale di stagione!

Il Cagliari deve fare i conti con una brutta notizia che pesa come un macigno sul finale di stagione. Il giovane difensore Riyad Idrissi, classe 2005, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per lui il campionato può considerarsi già concluso

Stagione finita per lui

L’infortunio è arrivato durante la partita contro il Como. Idrissi era entrato in campo al 78’, pronto a dare energia e spinta sulla fascia. Purtroppo, però, dopo pochi minuti qualcosa è andato storto: un movimento sbagliato, il dolore al ginocchio e la necessità di uscire dal campo. In quel momento non sembrava nulla di così grave, ma gli esami svolti nei giorni successivi hanno chiarito la situazione.

Gli accertamenti medici effettuati alla Casa della Salute di Cagliari hanno infatti evidenziato la rottura del crociato anteriore. Un tipo di infortunio che, nel calcio, significa quasi sempre stagione finita e diversi mesi di recupero prima di tornare a giocare. Il calciatore dovrà effettuare ulteriori visite specialistiche e poi molto probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico.

Salta il Napoli

Per il Cagliari si tratta di una vera e propria tegola. Idrissi rappresentava una risorsa importante, soprattutto per la sua velocità e la sua capacità di spingere sulla fascia e salterà dunque il Napoli. Inoltre questo è già il terzo grave infortunio al crociato nella stagione rossoblù, segno di un’annata davvero sfortunata sotto il punto di vista fisico.