Dopo l’addio ufficiale al Napoli, il nome di Antonio Conte è già tornato al centro del mercato allenatori. Secondo quanto riferito da Cronache di Spogliatoio, il tecnico salentino sarebbe la prima scelta del Milan per guidare i rossoneri nella prossima stagione. Una pista che starebbe prendendo sempre più forza nelle ultime ore.

Il club milanese vuole ripartire da un allenatore di grande esperienza e mentalità vincente. Conte viene considerato il profilo ideale per riportare subito competitività e ambizione, soprattutto dopo una stagione altalenante. La dirigenza rossonera vede in lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo.

Al momento si attende però l’ultimo passaggio decisivo. Sempre secondo Cronache di Spogliatoio, il Milan sarebbe in attesa dell’ok definitivo di Zlatan Ibrahimovic, oggi figura centrale nel progetto rossonero. Il sì dello svedese potrebbe dare il via libera finale all’assalto per l’ex allenatore del Napoli.

Conte, dopo la separazione dagli azzurri, sarebbe pronto a rimettersi subito in gioco in Serie A. Milano rappresenterebbe una destinazione gradita e affascinante per il tecnico salentino, che ora aspetta sviluppi concreti. I tifosi del Milan, intanto, iniziano già a sognare il grande colpo in panchina.