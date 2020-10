Crotone-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo lancia Demiral e Chiesa

La Juventus di Andrea Pirlo sarà di scena questa sera alle ore 20:45 allo stadio Ezio Scida di Crotone contro la squadra allenata da mister Stroppa, match valido per la 4a giornata di Serie A.

In casa bianconera torna tra i convocati Paulo Dybala, che partirà dalla panchina. Out Cristiano Ronaldo e McKennie, positivi al coronavirus. In difesa tirerà il fiato Giorgio Chiellini dopo le fatiche con la nazionale, al suo posto occasione per Demiral. In avanti tridente inedito composto da Chiesa, Morata e Kulusevski.

Per il Crotone out Benali e Riviere; in difesa dal primo minuto Magallan, Marrone e Luperto, in mediana l’unico certo del posto è Cigarini, al suo fianco favoriti Petriccione e Molina. In avanti Messias e Simy.

Probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Juventus (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo