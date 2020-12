Crotone-Napoli, i convocati di Gattuso: ancora fuori Victor Osimhen

Il Napoli è atteso dalla partita di domani contro il Crotone. Gli azzurri di Rino Gattuso saranno impegnati in trasferta contro una squadra che, a dispetto della posizione in classifica, ha saputo pareggiare contro la Juventus.

Per la sfida, Rino Gattuso non avrà a disposizione Victor Osimhen. L’attaccante, infatti, è ancora infortunato e per questo motivo non è stato convocato per la sfida. Questi gli uomini a disposizione di Gattuso per la partita contro il Crotone:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

Rino Gattuso, quasi sicuramente, punterà su Mertens per sostituire Osimhen. Questa dovrebbe essere la probabile formazione degli azzurri che scenderanno in campo domani alle ore 18:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.