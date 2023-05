Cruciani, Napoli: “Scudetto? Insopportabili e ridicoli”

Giuseppe Cruciani ha parlato della vittoria del Napoli per lo scudetto di quest’anno. Dichiarazioni abbastanza forti e che sembra possano far discutere

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli non sembra essere andata particolarmente giù per Giuseppe Cruciani. Nello studio di Dritto e rovescio su Rete 4, davanti a Paolo Del Debbio, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla vittoria degli azzurri: “La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo“.

Parole al vetriolo

Il conduttore de “La Zanzara” non è particolarmente amato a Napoli, tanto che i tifosi partenopei si sono già sfogati sui social. Qualcuno, infatti, ha già affermato: “Cruciani fa vomitare. È così lontano dal nostro mondo che non potrebbe mai capire. Retorica? Ormai è lui che fa sempre gli stessi discorsi pieni di livore per far parlare di sé perché altrimenti nessuno se lo fila“.

Di sicuro la festa del Napoli continua ad andare avanti, con i partenopei che hanno raggiunto un traguardo storico. Il terzo scudetto è un avvenimento importante per il popolo azzurro, che aspettava da decenni una vittoria in terra italiana. Di sicuro le parole di Cruciani faranno tanta polemica, ma nulla toglie che lo scudetto al Napoli sia un avvenimento da festeggiare, specialmente perché è stato atteso, cercato e voluto per troppo tempo.