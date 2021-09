Cruciani: “Sono stato minacciato di morte dai tifosi napoletani, tutto per una battuta”

Ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione “La Zanzara“, ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista Giuseppe Cruciani in cui ha rivelato quanto accaduto qualche settimana fa dopo una sua battuta sulla partita Napoli-Juventus.

“Sono stato minacciato dai napoletani per una battuta. Alla fine si tratta di quattro cretini che si nascondono dietro una tastiera. Feci una battuta in occasione di un Napoli-Juventus sulle assenze bianconere, dicendo che a parti invertite il Napoli avrebbe chiamato l’ONU per non giocare“.

“Dopo ho ricevuto messaggi di ogni tipo, tra chi mi voleva uccidere e chi mi diceva di non andare a Napoli“.

La denuncia di Giuseppe Cruciani su quanto accaduto nei suoi confronti è sicuramente molto grave.

Negli ultimi anni, soprattutto sui social, si assiste a forme di violenza verbale davvero sconsiderata, una situazione che le autorità dovrebbero evitare a tutti i costi in tempi in cui il digitale è diventato un mezzo di riferimento.