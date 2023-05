Cuadrado, colpo di scena: potrebbe arrivare il rinnovo con la Juve

La Vecchia Signora potrebbe prolungare di un altro anno la presenza di uno dei suoi veterani nella squadra di Massimiliano Allegri

Juan Cuadrado è uno dei giocatori il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno, lasciando il 35enne colombiano libero di trattare la sua partenza a costo zero dal 1° gennaio, con i bianconeri che hanno davanti a sé una corsa contro il tempo visto che l’idea principale della Vecchia Signora, su espresso ordine del tecnico italiano Massimiliano Allegri, è quella di cercare di garantire la continuità del versatile giocatore sudamericano.

Cuadrado è sempre stato un giocatore che è piaciuto molto ai vari allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Juventus negli ultimi anni, ricoprendo sempre un ruolo importante da titolare o da turnista, essendo uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria rosa, da qui la posizione di Allegri che non vorrebbe separarsi dai servizi del giocatore, che in questa stagione ha giocato 3.111 minuti in 45 partite in cui ha realizzato due gol e quattro assist.

Aria di permanenza

L’intenzione di Juan Cuadrado è anche quella di continuare a giocare allo Juventus Stadium oltre il 30 giugno, e si tratta quindi di una trattativa che non sembra destinata a durare troppo a lungo. Visto che entrambe le parti sono decise a continuare a condividere lo stesso percorso nei prossimi anni, e l’accordo per il rinnovo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. La Vecchia Signora chiuderà il capitolo di una telenovela che alla fine tutto sembra indicare che si concluderà con un lieto fine sia per gli interessi dei bianconeri che per quelli del calciatore colombiano.