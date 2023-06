Cuadrado conferma l’offerta di rinnovo della Juventus

La Juventus non vuole perdere Juan Cuadrado. Il 34enne ha confermato riguardo la proposta di prolungamento con la Juventus. Il colombiano è a Valencia con la sua nazionale in vista delle amichevoli contro Iraq e Germania

Il colombiano Juan Cuadrado ha confermato di aver ricevuto una proposta di rinnovo dalla Juventus, il club in cui ha giocato nelle ultime otto stagioni, e si è detto fiducioso di poter raggiungere un accordo per rimanere con il club italiano.

“Sono molto tranquillo e molto felice alla Juve. Mi hanno fatto una proposta, ma al momento non ci sto pensando e ho detto loro che parleremo dopo la Nazionale“, ha spiegato dal ritiro della Colombia a Valencia. “Lì mi sento a casa. Spero che si possa trovare un buon accordo e che si possa continuare nell’élite“, ha aggiunto.

Tutto rimandato a dopo la sosta

Il 34enne si sta allenando con la Colombia a Valencia per preparare le amichevoli contro Iraq e Germania. In ogni caso, Cuadrado ha detto di non credere che cambiare la Serie A per un altro campionato meno forte possa danneggiarlo per andare in Nazionale.

“Allo stesso modo, anche gli altri campionati stanno crescendo e se si gioca, si fa bene e si dà il proprio contributo, si può essere presi in considerazione per la convocazione. Non è importante se sei in Turchia o in Arabia, perché ha chiamato giocatori che erano lì“, ha ricordato. Queste dichiarazioni potrebbero aprire ad un futuro lontano da Torino, magari in Arabia Saudita dove potrebbe finire la carriera.