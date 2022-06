Cuadrado, è lite con la Juventus. La Roma ci pensa

Juan Cuadrado e i bianconeri sarebbero in rotta di collisione a causa del rinnovo. La Roma osserva speranzosa

Starebbe puntando i piedi Juan Cuadrado. Il calciatore colombiano, infatti, starebbe rifiutando il rinnovo di contratto con i bianconeri.

La Juventus vorrebbe spalmare il suo ingaggio dopo il rinnovo automatico fino al 2023, per evitare di pagare 5 milioni annui. L’offerta bianconera sarebbe di circa 3 milioni annui per un biennale con opzione per un anno supplementare, offerta che il colombiano non gradirebbe.

Il calciatore starebbe dicendo dunque no, con la Juventus che ora starebbe acconsentendo alla sua cessione. Sul giocatore ci sarebbero varie squadre, con la Roma che si farebbe avanti.

La Juventus fissa il prezzo

Partisse all’estero la Juventus non si farebbe problemi e regalerebbe il cartellino al giocatore. In Italia, invece, i bianconeri vorrebbero circa 3/4 milioni di euro per far partire il colombiano, cifra che la Roma spenderebbe volentieri.

I giallorossi potrebbero cavarsela con uno stipendio di circa 4 milioni di euro annui per un biennale. All’estero ci sarebbero Everton e West Ham, pronte a provare ad accaparrarsi il giocatore bianconero. Resta da capire la volontà di Cuadrado, che potrebbe scegliere di terminare la propria carriera lontano dall’Italia.

Il calciatore colombiano sono ben due anni che risulta perennemente tra i migliori bianconeri e sembrerebbe poter finire chiuso dell’eventuale arrivo di Nahuel Molina. La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere il colpo. Intanto, la Roma punta a vendere Santon e Diawara per far spazio proprio al sudamericano, che potrebbe alternarsi con Karsdorp il prossimo anno.