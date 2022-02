Cuadrado, il rinnovo con la Juventus è vicino

Juan Cuadrado e la Juventus continueranno il loro percorso insieme. Il rinnovo di contratto sembrerebbe essere vicinissimo

Mese di rinnovi nella parte bianconera di Torino. La Juventus continua a programmare e in vista della prossima stagione servirà anche mantenere alcuni senatori della squadra. È il caso di Juan Cuadrado, che andrà in scadenza a fine stagione.

Sul calciatore colombiano non sembrano esserci però dubbi per il rinnovo. Cuadrado vuole continuare la propria avventura alla Juventus e ama l’ambiente, venendo anche ricambiato. Il rinnovo è dunque vicino, con cifre vantaggiosissime per entrambe le parti.

Disposto a rimanere anche abbassandosi l’ingaggio

Il colombiano vorrebbe rimanere a tutti i costi alla Juventus, in quella che il prossimo anno sarà la sua ottava stagione all’ombra della Mole Antonelliana. Il giocatore sarebbe disposto a ridursi anche l’ingaggio, per legarsi – probabilmente fino a fine carriera – con i colori bianconeri.

Per ora si parla di un prolungamento di contratto fino al 2024 con opzione per un’ulteriore stagione. Cuadrado si dice andrebbe a prendere 5 milioni di euro annuali, stessa cifra che attualmente percepisce. Non è detto che però si possa chiudere a meno, vista anche la volontà del giocatore.

Quando il suo nuovo contratto scadrà – nel caso in cui venisse esercitata l’opzione per una stagione in più – il colombiano avrebbe 36 anni e sarebbe pronto a terminare la propria carriera. Salvo clamorosi colpi di scena, ovviamente. Juan Cuadrado si appresta a diventare uno dei giocatori ad aver vestito per più anni la maglia della Vecchia Signora. Un traguardo fortemente voluto dal giocatore, che ha sempre dimostrato di amare la società.