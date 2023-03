Cuadrado, nuovo obiettivo della Roma

Il terzino destro colombiano ha il contratto in scadenza con la Juventus in estate

Secondo il quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport, la Roma è interessata ad acquisire i servizi di Juan Guillermo Cuadrado nella prossima finestra di trasferimento estiva, nel tentativo di convincere José Mourinho a rimanere al club giallorosso fino alla fine del suo contratto.

Il contratto del terzino destro colombiano con la Juventus scade in estate e non c’è alcuna possibilità che venga rifirmato perché la Vecchia Signora non conta su di lui per la prossima stagione. La Juventus ha ben chiaro che deve fare diverse partenze per sistemare i conti e avviare un nuovo progetto, anche con l’arrivo di un nuovo allenatore.

Juan Guillermo Cuadrado, il nuovo obiettivo della Roma di José Mourinho

Juan Guillermo Cuadrado, 34 anni, è un’aggiunta che José Mourinho vuole per portare più esperienza alla sua squadra e per avere un’ala destra più d’attacco per dare continuità al sistema di tre difensori centrali. È un giocatore versatile con la capacità di essere importante in diversi settori del campo. In questa stagione ha realizzato un gol e quattro assist.

La Roma ha ben chiaro che deve muoversi in modo aggressivo nella prossima finestra di trasferimenti estivi per diventare una candidata a vincere la Serie A e continuare a crescere come progetto. Juan Cuadrado potrebbe essere il profilo giusto per dare esperienza alla fascia destra, magari aiutando a crescere anche i giovani della Primavera. Il colombiano saluterà quasi sicuramente la Juventus e sembra pronto ad una nuova avventura.